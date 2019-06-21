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Soyadı Kanunu’nun 85. yıl dönümü

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 85 yıl önce bugün her vatandaşın öz adından ayrı bir de soyadı taşımasını zorunlu kılan 2525 sayılı Soyadı Kanunu’nu çıkardı.

21 Haziran 2019 Cuma 09:20
Soyadı Kanunu’nun 85. yıl dönümü

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 85 yıl önce bugün her vatandaşın öz adından ayrı bir de soyadı taşımasını zorunlu kılan 2525 sayılı Soyadı Kanunu’nu çıkardı.


21 Haziran 1934 yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, yaptığı yeniliklere bir yenisini ekleyerek Türkçe olmak ve ahlaka aykırı olmamak şartıyla Soyadı Kanunu’nu çıkardı. Soyadı Kanunu’nun kabulünden sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi 24 Kasım 1934 yılında Türk milletinin şükran ifadesi olarak Gazi Mustafa Kemal’e Atatürk soyadını verdi.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 09:20
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