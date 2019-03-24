0553 313 94 23

Sovyetler’in kayıp denizaltısı bulundu

İkinci Dünya Savaşı’nda Nazi Almanya’sına karşı savaşırken 40 mürettebatıyla kaybolan ve bir daha haber alınamayan Sovyetler Birliği’ne ait denizaltı 77 yıl sonra bulundu.

24 Mart 2019 Pazar 10:17
Sovyetler’in kayıp denizaltısı bulundu

İkinci Dünya Savaşı’nda Nazi Almanya’sına karşı savaşırken 40 mürettebatıyla kaybolan ve bir daha haber alınamayan Sovyetler Birliği’ne ait denizaltı 77 yıl sonra bulundu.


Sovyetler Birliği Deniz Kuvvetleri’nin envanterinde bulunan U-308 tipi ‘Semga’ isimli denizaltı İkinci Dünya Savaşı sırasında Baltık Denizi’nde ortadan kaybolmuştu. Savaştan sonra da aranan denizaltı bir türlü bulunamamıştı. Semga isimli denizaltı kaybolduktan tam 77 yıl sonra araştırmacılar tarafından Finlandiya Körfezi’nde bulundu. Yapılan araştırmada top isabet etmesiyle denizaltının battığı tespit edildi. Ekip tarafından denizaltı üzerinde araştırma çalışmalarının sürdürüleceği açıklandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 10:17
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İlçenin son hasırcısı yetiştirecek eleman bulamıyor
    1. İlçenin son hasırcısı yetiştirecek..
    2. Sovyetler’in kayıp denizaltısı bulundu
    3. Kazada hayatını kaybeden askerler,..
    4. Kent görselleri Aliağa’ya renk kattı
    5. PKK operasyonunda 3 tutuklama
    6. Norveç’te sürüklenen gemiden 300 kişi..
    7. Kardiyoloji Uzm. Dr. Öz: “Çarpıntı..
    8. Yasa dışı bahisçilerin 2.1 milyon..
    9. Fıstık çamının geleceğine imza
    10. Yıldırım: "İsmail Erdem Sancaktepe’de..
    11. İskenderpaşa Cemaati 31 Mart kararını..
    12. GÜNDEM / GÜNCELLEME
    13. Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya ağır darbe
    14. Dutun kilosu 100 TL, eriğin tanesi 2..
    15. Sırbistan'dan flaş açıklama:..
    16. Ankara Cumhur dedi
    17. Vali Kaldırım,"Hedefleri iyi koymak..
    18. Kemeraltı tarihi "kırmızı kutuda"
    19. Felakette can kaybı 700'ü geçti!
    20. Başkan Uğurlu: "Kemalpaşa’ya kral..
    Maduro'dan kritik hamle! Ülkeyi onlarla koruyacak
    Maduro'dan kritik hamle! Ülkeyi onlarla koruyacak
    Bahçeli tepki gösterdi: Bu çok yanlış!
    Bahçeli tepki gösterdi: Bu çok yanlış!
    Devletten aldığı emekli maaşıyla Türkiye'ye akıl vermişti! Tepkiler dinmiyor
    Devletten aldığı emekli maaşıyla Türkiye'ye akıl vermişti! Tepkiler dinmiyor
    Bahçeli yerel seçim sonuçları için tahminini açıkladı
    Bahçeli yerel seçim sonuçları için tahminini açıkladı
    Bahçeli canlı yayında açıkladı! "Mesut Yılmaz TBMM'de beni ziyaret etti ve..."
    Bahçeli canlı yayında açıkladı! "Mesut Yılmaz TBMM'de beni ziyaret etti ve..."

    Günün Karikatürü

    24 Mart 2019
    Son 10 yılda yapılana bak! Heykel belediyeciliği işbaşında
    Son 10 yılda yapılana bak! Heykel belediyeciliği işbaşında
    Emekliye ek gösterge zammı! İkramiye de artacak
    Emekliye ek gösterge zammı! İkramiye de artacak