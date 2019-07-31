0553 313 94 23

Sovyetler Birliği döneminde kaybolan dağcıların pasaportları bulundu

Kafkas dağlarında Sovyetler Birliği vatandaşı olan dağcılara ait pasaportlar bulundu.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 10:23
Sovyetler Birliği döneminde kaybolan dağcıların pasaportları bulundu

Kafkas dağlarında Sovyetler Birliği vatandaşı olan dağcılara ait pasaportlar bulundu.


Bir grup dağcı Rusya’nın en büyük dağları olan Elbruz dağlarına kamp yapmaya gitti. 5 bin 642 metre yükseklikteki dağın 3 bin 800 metresine kadar tırmanan dağcılar, genelde dağcıların kamp yaptığı noktaya ulaşarak dinlenmeye başladı. Çadırlarını kurmaya başlayan dağcılar bu sırada Sovyetler Birliği’nin en önemli çığ facialarından biri olan 1978 yılındaki felaketten izler buldu. Bulduklarına çok şaşıran dağcılar hemen Rusya Acil Durumlar Bakanlığına haber verdi. Bunun üzerine bölgedeki ekipler dağcıların bulunduğu bölgeye ulaştı. Dağcıların yönlendirdiği ekipler burada bulunan eşyalar üzerinde inceleme yaptı.


Sovyetler Birliği döneminde 1978 yılında Elbruz dağlarına tırmanan dağcılar, 3 bin 800 metrede dinlenmek için kamp yapmıştı. Bu sırada meydana gelen çığ nedeniyle karların altında kalan dağcılardan o günden sonra hiç haber alınamamıştı. Eski Sovyetler Birliği kayıtlarına göre kaç dağcının çığ altında kaldığı tespit edilemedi. Çünkü dönemin şartları nedeniyle, çığ altında kalan dağcılara ulaşılamadı.



Pasaport sahiplerinin aileleri aranmaya başlandı


Rusya Acil Durumlar Bakanlığı ve dağcıların ortak çalışmasıyla bölgede yapılan aramalarda bir çanta bulundu. Çantanın içinde bir baret, kaşık, içinde 10 ruble banknot bulunan bir pasaport bulundu. Pasaport üzerindeki isimden yola çıkılarak aileye ulaşılmaya çalışıldı. Sovyetler Birliği’nin nüfus kayıtlarına göre pasaport sahibinin 1959 Krasnodar doğumlu Andrey Fedoroviç olduğu, o dönemde Moskova’da yaşadığı tespit edildi. Fakat o dönem Moskova’da yaşayan dağcının ailesine ulaşılamadı. 157 yıllık evin hala kullanıldığı fakat evde başkalarının oturduğu öğrenildi. Bunun üzerine internet üzerinden Fedoroviç’in ailesine ulaşmak için ilan verildi.



Küresel ısınmanın etkisiyle gün yüzüne çıktı


Uzmanlar ise buzulların küresel ısınma nedeniyle eridiğini, bu nedenle dağcılardan birinin çantasına ulaşılabildiğini, bölgede diğer dağcılara ait eşyaların da gün yüzüne çıkabileceği bilgisini verdi. Yapılan araştırmalarda bazı eşyaların çürüdüğü görülürken, dağcıların cesetlerine ulaşabilmek ve DNA incelemesi yapabilmek için bölgede çalışmaların sürdürüleceği açıklandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 10:23
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kadın girişimciler kot giysileri dönüştürerek katmadeğer sağlayacak
    1. Kadın girişimciler kot giysileri..
    2. Bedenimiz için K vitamini neden önemli?
    3. Teröristlerin ağaçlar arasına..
    4. BirGün yazarından Kurban Bayramı için..
    5. Gram altın 253,9 lira seviyelerinde
    6. Temassız ödemelerde işlem limiti 120..
    7. (Özel) Sultangazi’de yaşlı kadını..
    8. Ermeni diaspora Rusya’yı karıştırdı
    9. İmplant sonrası diş bakımına dikkat
    10. Dış ticaret istatistikleri (2)
    11. Adana'da akaryakıt kaçakçılığı..
    12. Kırıkkale'de otomobilin çarptığı çocuk..
    13. Göz altı çukurlarına dikkat
    14. Burhaniye’de Çocuk Koruma Koordinasyon..
    15. Küflü ekmekleri vatandaşa..
    16. Yurt dışı emeklilik nasıl olunur? Yurt..
    17. Burundaki şekil bozukluğuna dikkat
    18. GRAFİKLİ - Yeni Malatyaspor tur peşinde
    19. MEB'den okul yöneticilerine eğitim
    20. Şehit yakınları ve gazilerin düğünleri..
    21. Azerbaycan Türkiye'den savaş uçağı..
    22. Erzurum’da yaban hayatı fotokapan ile..
    23. Almanya'da perakende satışlar..
    24. Adana'da uyuşturucu satıcılarına..
    25. Baro Başkanı Yeşilboğaz, Vali Su ile..
    26. (Özel Haber) Simge Aköz: "Çin’de..
    27. Evinde bonzai çıktı "Ne olduğunu..
    28. Mahkumların yetiştirdiği kurbanlıklar..
    29. Ağlayan çocuğun eline cep telefonu..
    30. CHP Menderes, danışma kurulu..
    Melih Gökçek'in önerisine AK Parti'den dikkat çeken cevap
    Melih Gökçek'in önerisine AK Parti'den dikkat çeken cevap
    Venezuela'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
    Venezuela'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi
    Bülent Arınç ve Ahmet Davutoğlu gerçeği ortaya çıktı!
    Bülent Arınç ve Ahmet Davutoğlu gerçeği ortaya çıktı!
    Mustafa İslamoğlu hakkında suç duyurusu!
    Mustafa İslamoğlu hakkında suç duyurusu!

    Günün Karikatürü

    31 Temmuz 2019
    Savaş çıkaracak hamle! Rus gemisine resmen el koydular
    Savaş çıkaracak hamle! Rus gemisine resmen el koydular
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak