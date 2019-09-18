Şovmenliğe yeni algı kılıfı

İsmail Tekpınar

Günlerdir CHP İstanbul belediye başkanı ve il başkanının şovlarıyla ve algısal çalışmalarıyla gündem meşgul ediliyor…

Ülkenin başka işi yokmuş gibi bırakın şovla algı yapmayı gerçekten samimiyseniz hizmet edin…

Belediyeye hizmet veren araçları meydana toplayıp hizmet alan insanları mağdur etmenin yeni adı da israfı engelliyoruz…

Şov yaparak Yenikapı’ya çektirdiği araçların yerine İski’ye 997 araç neden alındı hem de israfın üç misli katıyla… Üç bin üç yüz kırk dört (3344) TL bir önceki yönetim bu araçları bin dört yüz (1400) TL’ye kiralarken israf oluyor, kendileri peşkeş çekerek alınca milletin parasını hunharca israf ediyor minareyi çalınca buna da kılıf uyduruyor israfı önledik buna CHP’li bile gülüyor yahu siz dalga mı geçiyorsunuz diye… Madem israfı engelliyorsun madem adalet ve dürüstsün sat o pahalı makam araçlarını Rahmetli ECEVİT gibi gayet mütevazı bir arabaya bin. Olur mu öyle hiç, sonrasında şovu kim yapacak?

Gelelim CHP İl Başkanı Hanım Efendiye sen devleti katil, terörü masum göster cezayı alınca dik duran kadın diye sosyal medyada algı yaptır, bizde inandık bu numarayı da yedik… Bakın şu söylemleri devlete ve Reisi Cumhura hangi Türk vatandaşı söyleye bilir…

“Devlet katil değil Seri katil”

“Sahi devlet katil olmak yerine kahraman olmayı seçseydi ne güzel olurdu” “Tayyip Erdoğan neredesin Allah belanı versin şimdiki sloganımız da bu”!

Bunlar sadece birkaç örneği daha kin ve nefret söylemlerini yazmadım… Bunların nazarında Devlet hain çünkü terörle mücadele ediyor… Bu zül söylemlerinde Devlet katil oluyormuş kendileri masum bizim şehitlerimize saygısızlık gazilerimize hakarettir bu söylemler… Fikir özgürlüğü böyle olmaz kin ve nefret kusarak, Devleti terörist göstermeye teşebbüsle hiç olmaz…

Benim ülkemin basiretli insanları sakın ola bir hata oldu tamam Ak Partiye ders verdiniz… Ama asıl dersi ülke olarak değişmeyen bir zihniyeti tekrar makam sahibi ettiniz vebali büyük bedeli ağır oldu bilesiniz… Ümit ederim ki Ak Parti de dersi alıp içindeki Akp’lileri temizler yoksa vay haline… İstanbul da yanlış seçim stratejisi, Ankara da ise Ak partinin yanlış aday yüzünden, daha ilerisi milletin ders vermeye odaklanmasıdır.

Bu seçimin galibi millettir… Siyasiler yenildi hepsi dâhildir…

Öncelikle şunu iyi bilin ki Devlet biziz, Reisi Cumhur da bizim…

Bu ülkede yaşıyorsan akıllı ve edepli olmak lazım her gün şehit gelirken terörle mücadele edilirken teröre fiilen ve fikren destek veren bu ülke de cezasını çekmeli… Birde savunmadaki kılıfa bakın neymiş İstanbul’u almış da bu ceza onun içinmiş güldürmeyin…

Ayrıştırma ve iç savaş sloganı atmakta neyin nesi burası ne Suriye, ne Mısır, ne Lübnan ne de başka bir ülkeye benzer benim Türkiyem…

Dik duran kadınları görmek istiyorsanız Diyarbakır’daki Hdpkk’nın önünde canlarını ortaya koyan teröre karşı evlatları için mücadele eden elleri değil ayakları öpülesi analardır asıl dik duranlar…

Dağa çıkarılan tehditlerle silah zoruyla kaçırılan her türlü işkencelere maruz kalan masum çocukların anaları ve babalarıdır dik duranlar…

Öyle sosyal medyadan devlete devlet ricalinin en üstüne hakaret edenler değildir dik duran…

Kürsülerden söylediğiniz lanetlediğiniz terör örgütlerini mücadelede samimi iseniz buyurun sizleri de görmek istiyoruz sizi gidi algıcılar… CHP olarak koşa koşa gidip de teröre destek veren Hdpkk’yı ziyaret edeceğiniz yerde, gidin de o evlatları için mücadele veren analara destek verin… Bizlerde bir kerecik olsun teröre ve batıya karşı dik duruşunuzu görelim… Haydi şaşırtın herkesi… Algıyı yönetmeye çalışıyorsunuz lâkin buna müsaade etmeyiz…

Maalesef seçim meydanlarında verilen bir idam sözünüz vardı! Hadi normal idamı getiremiyorsunuz... Madem hiçbir siyasinin yüreğini ortaya koyup da taşın altına elini koyamıyor… Madem öyle kademeli idam getirin…