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Sotheby's müzayede evi 3,7 milyar dolara satılıyor

17 Haziran 2019 Pazartesi 23:21
Sotheby's müzayede evi 3,7 milyar dolara satılıyor

ANKARA (AA) - Sotheby's müzayede evi 3,7 milyar dolara satılıyor.

BBC'de yer alan haberde, merkezi New York'ta bulunan Sotheby's müzayede evinin, Fransız milyarder, sanat koleksiyoncusu ve telekom grubu Altice'in kurucusu Patrick Drahi tarafından 3,7 milyar dolara satın alınmasına ilişkin anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Drahi, Sotheby's müzayede evi ile çalışmaktan onur duyduğunu ifade ederek, müzayede evinin dünyadaki en mükemmel ve zarif markalardan biri olduğunu söyledi. Drahi, Sotheby's şirketinin stratejisiyle ilgili herhangi bir değişikliğe gitmeyi düşünmediğini kaydetti.

1744'te kurulan Sotheby's müzayede evinin dünyada 80 ofisi bulunuyor.

Drahi'nin servetinin 9 milyar dolardan fazla olduğu sanılıyor.


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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 23:21
  1. Patrick Drahi
  2. satış
  3. Sotheby’s Müzayede Evi

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