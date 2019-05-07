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“Sosyolojide Mezuniyet Sonrası Hayata ve Geleceğe Dair” konferansı

Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Bölümü tarafından “Sosyolojide Mezuniyet Sonrası Hayata ve Geleceğe Dair” adlı konferans düzenlendi.

07 Mayıs 2019 Salı 11:23
“Sosyolojide Mezuniyet Sonrası Hayata ve Geleceğe Dair” konferansı

Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Bölümü tarafından “Sosyolojide Mezuniyet Sonrası Hayata ve Geleceğe Dair” adlı konferans düzenlendi.


Edebiyat Fakültesi Prof. Dr. Taciser Tüfekçi Sivas Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen konferansa, Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji bölümü mezunu olan ve ilk şiiri Varlık Dergisi’nde yayımlanan, daha sonrasında da şiir ve yazılarıyla birçok dergide yer alan şair Betül Dünder konuşmacı olarak katıldı. Konferansın açılış konuşmasını yapan Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fuat Güllüpınar, bu konferansın yapılmasındaki amacın sosyoloji bölümünde eğitim alan öğrenciler ile bu bölümden mezun olmuş kişileri bir araya getirerek, bu kişilerin yaşadıklarını ve deneyimlerini öğrencilerle paylaşmasını sağlamak olduğunu belirtti.


“Deneyin, deneyin ve bir daha deneyin”


Mezunu olduğu okula tekrar geldiği için çok mutlu olduğunu ve eski anılarının canlandığını ifade eden şair Betül Dünder, “Ayrıcalıklı bir kent içerisinde okumak ve burada olmak gerçekten çok özel bir durum. Sizler öncelikle çok şanslı olduğunuzu bilin. Çünkü Eskişehir’de hatta benim deyimimle ‘Eskikokanşehir’ de var olmak gerçekten çok güzel bir nimet. Ben burada kendimi buldum, kendimi burada konumlandırdım ve çok güzel dostluklar edindim. Bu nedenle de aslında burada olmaktan gururluyum” dedi.


Denemekten asla vazgeçilmemesi gerektiğinin altını çizen ve kendi çabaları sonucunda bugün kalemine güvendiğini belirten Dünder, “Ben sizin yaşınızdayken elimde şiir ve yazı dosyaları ile birlikte sürekli kapı kapı gezer ve bir şans arardım. Kendi yazdığım, kendi zihnimden çıkan o cümleleri ve kelimeleri bir başkasının da okuyacak olması ümidiyle bu yolda devam ettim. Birçok şiir yarışmasına katılarak ve dergilere giderek hislerimi öğretmeye çalıştım. Sizde yapmak istedikleriniz için deneyin, deneyin ve bir daha deneyin. Eninde sonunda olacaktır” ifadelerini kullandı.


Betül Dünder konuşmasını, kendi şiirlerinden biri olan “Pelikan” adlı şiiri okuyarak bitirdi. Konferans, Betül Dünder’in öğrencilerin sorularını cevaplandırmasının ardından sona erdi.

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Haber Tarihi: 07 Mayıs 2019 Salı 11:23
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