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Seçim 2019 Sayfası

Sosyoloji öğrencilerinden Elif Köse’ye ziyaret

Karabük Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğrencileri Toplumsal Cinsiyet Dersi kapsamında Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse’yi ziyaret ederek röportaj gerçekleştirdiler.

10 Nisan 2019 Çarşamba 18:33
Sosyoloji öğrencilerinden Elif Köse’ye ziyaret

Karabük Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğrencileri Toplumsal Cinsiyet Dersi kapsamında Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse’yi ziyaret ederek röportaj gerçekleştirdiler.


Röportajda Köse’nin kadın olarak Belediye Başkan Adaylığı sürecine nasıl başladığı, hangi zorluklar ile karşı karşıya geldiği ve kadınların yönetim alanında neler yapabileceği konuşuldu.


Safranbolu’nun ilk kadın Belediye Başkanı Elif Köse zorlu bir süreçten geçtiğini ifade ederek “Bir kadın ve mimar aday olarak çıktığım bu yolda elbette ki zorlandığım zamanlar oldu. Fakat kadın elinin değdiği her yerin güzelleştiğini bildiğim için hiçbir zaman kararımdan geri dönmeyi düşünmedim. Hem mimar olmam hem de kadın olmam Safranbolu gibi önemli bir şehir için her zaman avantajdı. Kadınlar her alanda seviyeli ve titiz işler yaparlar. Bunun en güzel örneklerinden birisi seçim süresince Fatma Danışman ile seviyeli bir şekilde yaptığım siyaset oldu. Belediye Başkanı olduğum zaman arayıp ilk tebrik eden kişilerden birisi Fatma Hanımdı. Kendisiyle seviyeli bir şekilde yaptığımız siyasetin örnek teşkil ettiğini düşünüyorum” dedi.


Kadınların yönetim alanında başarısız olduğuna dair söylemlerin bulunmasına ilişkin soruya cevap veren Köse, “Bu tamamen bir algıdan ibaret. Kadınların işlerini daha iyi ve titiz yaptıklarını her zaman savundum yine savunuyorum. Göreve başladığım andan beri gerçekleştirdiğim toplantılarda da bunun yansımalarını görüyorum. Bence her kadın korkmadan yönetim alanına girmeli ve yapabileceklerini göstermeli” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 10 Nisan 2019 Çarşamba 18:33
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