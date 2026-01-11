Sosyete bataklığında uyuşturucu dehşeti: Bebek Otel müdürü itiraf etti, ünlü isimler operasyondan önce kaçtı!

Tuvalet trafiğinden şüphelenmiş ama dur dememiş!

Müdür Arif Altunbulak, ifadesinde otel içerisinde dönen kirli trafiği aslında bildiğini şu sözlerle itiraf etti:

"Bu etkinliklerde bazı kişilerin sürekli tuvalete gittiklerinde şüphelendiğimiz anlar oluyordu. Bu aşamada güvenlik ve ben devreye girerek bu kişilerin çıkarılmalarını sağlardım. Temmuz ayında Yiğit Yazman isimli kişiyi bu şekil tespit edip otelden çıkardım."

Bu itiraf, otelin sadece bir konaklama yeri değil, sosyetenin "Zehir seansı" yaptığı bir merkeze dönüştüğünü tescilledi.

Operasyondan dakikalar önce "Hatırlı" isimler sır oldu!

Haberin en can alıcı noktası ise operasyonun yapılacağı bilgisinin sızdırılıp sızdırılmadığı sorusu oldu. Altunbulak, polisin gelmesine çok kısa bir süre kala mekanı terk eden isimleri tek tek deşifre etti:

"Aramadan önce Ali Koç, Yıldırım Demirören, Nihat Özdemir, Okan Buruk, Erdoğan Demirören otelden ayrıldılar. Ali Koç tekneyle 00:00 - 00:30 arasında ayrıldı.

Yıldırım Demirören ve Nihat Özdemir ise aramadan 45 dakika önce ayrıldı. Bu kişilerin aramadan 45 dakika önce nasıl ayrıldıklarını ben de bilmiyorum."

Müdürün bile anlam veremediği bu "Mucizevi" kaçışlar, operasyonun birilerine önceden haber verildiği şüphesini güçlendirdi.

"Uyuşturucular yere atılmıştı" pişkinliği

Otelin her köşesinde ele geçirilen uyuşturucu maddelerle ilgili sorumluluk almayan Altunbulak, suç ortağı olarak sosyal medya fenomenlerini işaret etti:

"Likit uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini ben aramadan sonra öğrendim. 'Mahmutfirattt' kullanıcı isimli Mahmut Fırat uyuşturucuyu yere attığını arkadaşlarıma söylemiş. Ben asla bu uyuşturucu maddelerini mekanda saklamadım."

7,24 gram uyuşturucu, likit maddeler ve iğnesi kırılmış şırıngaların havada uçuştuğu otelde, denetimin sıfır olduğu ve gelenlerin aranmadığı da bizzat müdürün ağzından itiraf edildi.

Kimin odasında kim kalıyor belli değil!

Oteldeki kayıt dışı oda açma ve uyuşturucu partileri iddialarına karşı kendini savunan müdür, otel sahibi Muzaffer Yıldırım’ı işaret ederek, "Otel mühürlendikten sonra nasıl açıldı bilmiyorum, Muzaffer Yıldırım daha iyi bilir" diyerek topu üzerinden atmaya çalıştı.