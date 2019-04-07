Sosyalleşmenin adresi Deneyimli Kafe

Tepebaşı’nda hizmet veren Deneyimli Kafeler, vatandaşların sosyalleşmelerine yardımcı oluyor.

Toplumun her kesimine hitap eden Deneyimli Kafeler, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Tepebaşı Belediyesi tarafından şehrin çeşitli noktalarında hizmete açılan Deneyimli Kafe, vatandaşların komşuları ve sevdikleri ile birlikte hoşça vakit geçirebileceği güzel mekanlar olarak beğeni topluyor. Günlük gazete ve internet erişimi imkanlarının sağlandığı kafelerde satranç, domino ve briç gibi çeşitli zeka oyunları da yer alıyor. Keyifli sohbetlerin merkezi haline gelen Deneyimli Kafeler vatandaşlara hoş bir ortamda bir araya gelerek sosyalleşme imkanı sunarken, Tepebaşı sakinleri de bu hizmetlerden oldukça memnun.

Deneyimli Kafeler bir belde evi gibi de hizmet verebiliyor. Kafelerde düzenlenen kurslara katılan kadınlar, ayrıca spor da yapabiliyorlar. Deneyimli Kafelerde doğum günleri, söz ya da nişan merasimlerinin yanı sıra birçok etkinlik yapılabiliyor.