0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Sosyalleşmenin adresi Deneyimli Kafe

Tepebaşı’nda hizmet veren Deneyimli Kafeler, vatandaşların sosyalleşmelerine yardımcı oluyor.

07 Nisan 2019 Pazar 14:59
Sosyalleşmenin adresi Deneyimli Kafe

Tepebaşı’nda hizmet veren Deneyimli Kafeler, vatandaşların sosyalleşmelerine yardımcı oluyor.


Toplumun her kesimine hitap eden Deneyimli Kafeler, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Tepebaşı Belediyesi tarafından şehrin çeşitli noktalarında hizmete açılan Deneyimli Kafe, vatandaşların komşuları ve sevdikleri ile birlikte hoşça vakit geçirebileceği güzel mekanlar olarak beğeni topluyor. Günlük gazete ve internet erişimi imkanlarının sağlandığı kafelerde satranç, domino ve briç gibi çeşitli zeka oyunları da yer alıyor. Keyifli sohbetlerin merkezi haline gelen Deneyimli Kafeler vatandaşlara hoş bir ortamda bir araya gelerek sosyalleşme imkanı sunarken, Tepebaşı sakinleri de bu hizmetlerden oldukça memnun.


Deneyimli Kafeler bir belde evi gibi de hizmet verebiliyor. Kafelerde düzenlenen kurslara katılan kadınlar, ayrıca spor da yapabiliyorlar. Deneyimli Kafelerde doğum günleri, söz ya da nişan merasimlerinin yanı sıra birçok etkinlik yapılabiliyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Nisan 2019 Pazar 14:59
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: "Şu an itibariyle aradaki fark 16 bin 442'ye düştü"
    1. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali..
    2. Akbük sahilinde ağaç katliamı
    3. THY yeni evinde seferlere başladı
    4. Vodafone 14. İstanbul Yarı Maratonu
    5. Beşiktaş'ta Quaresma sakatlandı
    6. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali..
    7. Nikahında baskıya dayanamayan polis..
    8. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı..
    9. Balıkesir'de trafik kazası: 1 ölü, 1..
    10. Bursaspor'da Samet Aybaba ile yollar..
    11. Van'da düzensiz göçmenler yakalandı
    12. Atletizmde ilk olimpiyat kotası Kaan..
    13. Bursaspor otobüsüne skandal saldırı!
    14. 7. Fetih Kupası Geleneksel Türk..
    15. Bursa’da "Nöbetçi Noter" uygulaması..
    16. “Önce Komutan Chavez’in, şimdi de..
    17. Seçimi ikinci kez kazanınca mevlit..
    18. İstanbulsporlu file bekçisi Alperen’in..
    19. Müslüman ülkede darbe girişimi! ABD,..
    20. Adalet Bakanı Gül, 35. Noteri ziyaret..
    21. Antalya’da sezon erken başladı
    22. Bursaspor, Teknik Direktör Samet..
    23. Süper Lig'de flaş gelişme! Görevinden..
    24. Irak'ın kuzeyine hava harekatı
    25. Ali Eren Demirezen, 3. kez Avrupa..
    26. AK Partili Yavuz açıklamalarda bulunuyor
    27. Rusya'dan ABD'nin Golan ve Kudüs..
    28. Ege’deki dostluğa Midilli’li veteran..
    29. Her gün bir adet armut tüketmek için..
    30. Balık tutmak için gittiği baraj..
    F-35 gerçeği ifşa oldu! Eğer Türkiye programdan ayrılırsa ABD...
    F-35 gerçeği ifşa oldu! Eğer Türkiye programdan ayrılırsa ABD...
    Bardakçı'dan İmamoğlu'na usul ve erkân dersi! Eyüp Sultan Türbesi'ndeki namazın ayrıntılarını anlattı
    Bardakçı'dan İmamoğlu'na usul ve erkân dersi! Eyüp Sultan Türbesi'ndeki namazın ayrıntılarını anlattı
    Oyların yeniden sayımı tamamlandı! 112 oy farkla başkan seçildi!
    Oyların yeniden sayımı tamamlandı! 112 oy farkla başkan seçildi!
    CHP’de panik! Sahte oylar iptal edilirse AK Parti kazanır
    CHP’de panik! Sahte oylar iptal edilirse AK Parti kazanır
    Oylar çalındı ama, hırsız henüz kaçamadı!
    Oylar çalındı ama, hırsız henüz kaçamadı!

    Günün Karikatürü

    7 Nisan 2019
    YSK skandala el atmak için neyi bekliyor
    YSK skandala el atmak için neyi bekliyor
    Darbeci Hafter’e büyük darbe! Aralarında yeğeni de var
    Darbeci Hafter’e büyük darbe! Aralarında yeğeni de var