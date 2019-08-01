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Sosyalist Enternasyonalden dünyaya Filistin'i derhal tanıma çağrısı

01 Ağustos 2019 Perşembe 23:41
Sosyalist Enternasyonalden dünyaya Filistin'i derhal tanıma çağrısı

RAMALLAH (AA) – Sosyalist Enternasyonal, yıllık konsey toplantısının sonuç bildirgesinde tüm dünya devletlerine Filistin'i derhal ve şartsız tanıma çağrısında bulundu.

Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi Fetih'in ev sahipliğinde ilk defa işgal altındaki Filistin topraklarında düzenlenen Sosyalist Enternasyonal yıllık konsey toplantısının sonuç bildirgesi yayımlandı.

Bildirgede, İsrail işgalinin sonlandırılması ve iki devletli çözüm kapsamında bağımsız bir Filistin devletinin kurulması ile uluslararası hukuk çerçevesinde Filistinli mülteciler sorununun çözülmesinin gerekliliğine vurgu yapıldı.

- "Yüzyılın Anlaşması" planı reddedildi

ABD tarafından yakın zamanda İsrail-Filistin sorununa çözüm konusunda açıklanması beklenen ve "Yüzyılın Anlaşması" olarak bilinen planını reddedildiği bildirgede, tüm dünya devletlerine Filistin’i derhal ve şartsız tanıma çağrısında bulunuldu.

Bildirgede, İsrail'in 1967 sınırları üzerindeki uygulamaları ve işgal altındaki Filistin topraklarının demografik ve doğal yapısını değiştirme planları reddedilirken, uluslararası camiaya işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimlerine karşı "somut" önlemler alarak harekete geçme çağrısı yapıldı.

ABD'nin Filistin davasına yönelik İsrail yanlısı tavırların da reddedildiği bildirgede, "Yüzyılın Anlaşması" planının İsrail'in işgal altındaki Arap-Filistin toprakları üzerindeki yasa dışı uygulamalarına meşruiyet sağlamayı amaçladığı, uluslararası hukuku göz ardı ettiği ve adil, daimi bir çözümden uzak olduğu kaydedildi.

- İsrail'e "Gazze ablukasını kaldır" çağrısı

Bildirgede son olarak İsrail'den, 13 yıldır Gazze Şeridi'ne uyguladığı ablukayı kaldırması, cezaevlerindeki Filistinli tutukluları serbest bırakması ve Filistinlilerin evlerine yönelik yıkım politikasına son vermesi talep edildi.

Sosyalist Enternasyonal yıllık konsey toplantısını 30 Temmuz'da 25 ülkeden 100 parti temsilcisinin katılımıyla Fetih Hareketi'nin ev sahipliğinde ilk defa işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinde düzenlemişti.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 23:41
  1. Filistin
  2. İsrail
  3. Sosyalist Enternasyonal
  4. yüzyılın anlaşması

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