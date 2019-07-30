0553 313 94 23

Sosyalist Enternasyonal ilk kez işgal altındaki Filistin'de toplandı

30 Temmuz 2019 Salı 14:17
Sosyalist Enternasyonal ilk kez işgal altındaki Filistin'de toplandı

RAMALLAH (AA) – Sosyalist Enternasyonal yıllık konsey toplantısı, 25 ülkeden 100 parti temsilcisinin katılımıyla Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi Fetih'in ev sahipliğinde ilk defa işgal altındaki Filistin topraklarında düzenleniyor.

Fetih Uluslararası İlişkiler Komiseri Ruhi Fettuh, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde düzenlenen konsey toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, Sosyalist Enternasyonalin dünyanın farklı ülkelerinden iktidarda veya muhalefetteki sosyalist partilerin katılımıyla Filistin'de toplanmasını uluslararası toplumun Filistin davasına desteği olarak yorumladı.

ABD'nin İsrail yanlısı tavrını kınayan Fettuh, "Bu toplantının düzenlenmesi ABD'nin İsrail lehine açıklayacağı ‘Yüzyılın Anlaşması’ projesine karşı mücadele eden Filistin yönetimine destektir. Ayrıca, başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırlarındaki bağımsız devletlerini kurmaya çalışan Filistin halkının hakkını teyittir." dedi.

Filistin'i Sosyalist Enternasyonalin yıllık toplantısında Fetih Hareketi başta olmak üzere Ulusal Girişim Partisi ve Halk Direniş Cephesi temsil ediyor.

Sosyalist Enternasyonalin 25 ülkeden 100 parti temsilcisi ile Ramallah'ta başlayan toplantısı bu akşam sona erecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 14:17
  1. Filistin
  2. İsrail
  3. Sosyalist Enternasyonal

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Otluk alanda çıkan yangın korkuttu
    1. Otluk alanda çıkan yangın korkuttu
    2. AK Parti kapatma davasının 11. yılı
    3. HKÜ’den Anayasa Mahkemesi’nin kararına..
    4. Şanlıurfa’dafutbol turnuvası..
    5. TIR'ın lastiğini değiştiren adamlar..
    6. Hemşire ve sağlık teknikeri alım..
    7. FETÖ’nün kadın yapılanmasına darbe: 18..
    8. Chelsea'den taraftarına "ırkçılık"..
    9. Almanya'da evsizlerin sayısı 650 bin..
    10. Trafik polislerinden ’reflektör’..
    11. Çevre duyarlılığı için 3 bin kilometre..
    12. BES'te kategorilerine göre en fazla..
    13. BES'te kategorilerine göre en fazla..
    14. Edenred Dijital Seyahat Kodu ile..
    15. "Beklentimiz, tek Çin çatısı altında..
    16. Fenerbahçe'de bir ayrılık daha
    17. En fazla kaybettiren BES fonları
    18. Karacabey Belediyespor 21 yaşındaki..
    19. En fazla kazandıran BES fonları
    20. BES fonu istatistikleri
    21. Teröristin evinde PKK ve FETÖ..
    22. Kategorilerine göre en fazla..
    23. Kategorilerine göre en fazla..
    24. Sosyalist Enternasyonal ilk kez işgal..
    25. En fazla kazandıran yatırım fonları
    26. En fazla kaybettiren yatırım fonları
    27. Fenerbahçe, Barış Alıcı’yı Rizespor’a..
    28. Yatırım fonu istatistikleri
    29. Anne kedi ölen yavrularının başından..
    30. İngiliz yazardan çarpıcı Türkiye..
    Doğu Perinçek'ten S-400 açıklaması
    Doğu Perinçek'ten S-400 açıklaması
    Abdurrahman Dilipak duyurdu: Ali Babacan'ın partisinde onlar yok
    Abdurrahman Dilipak duyurdu: Ali Babacan'ın partisinde onlar yok
    'Tatil' haberleri çıkan İmamoğlu'nun market şovu!
    'Tatil' haberleri çıkan İmamoğlu'nun market şovu!
    Iraklı liderden bomba tehdit! Sonları Saddam Hüseyin gibi olacak
    Iraklı liderden bomba tehdit! Sonları Saddam Hüseyin gibi olacak
    Rusya'dan kritik Su-57 açıklaması
    Rusya'dan kritik Su-57 açıklaması

    Günün Karikatürü

    30 Temmuz 2019
    Tüm dengeler değişecek! Türkiye ve Rusya...
    Tüm dengeler değişecek! Türkiye ve Rusya...
    Yeni 'Müslüman dünya' düzeni için ilk adım!
    Yeni 'Müslüman dünya' düzeni için ilk adım!