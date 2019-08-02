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Sosyal tesislerde eğitim aldılar Fen Lisesini kazandılar

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Belediyesi’ne bağlı sosyal tesislerde eğitim alarak Liselere Kayıt Sınavı (LKS)’de başarılı olan öğrenciler ile bir araya gelerek aldıkları başarıdan dolayı tebrik etti.

02 Ağustos 2019 Cuma 16:14
Sosyal tesislerde eğitim aldılar Fen Lisesini kazandılar

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Belediyesi’ne bağlı sosyal tesislerde eğitim alarak Liselere Kayıt Sınavı (LKS)’de başarılı olan öğrenciler ile bir araya gelerek aldıkları başarıdan dolayı tebrik etti.


Öğrencilere verdiği destekle öğrencilerin kalbinde taht kuran Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, geleceğin Türkiye’sini şekillendirecek nesillerin yetişmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Şahinbey Belediyesi, Liselere Kayıt Sınavı (LKS)’ye hazırlanan öğrencilere gençlik merkezlerinde ve sosyal tesislerde ücretsiz kitap, test ve motivasyon seminerleri verilerek, öğrencilerin hayatlarına yön verecek olan sınavlara hazırlanmaları sağlanıyor. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Liselere Kayıt Sınavı (LKS)’de başarılı olan öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.


Mutlaka Spor Yapın


Şahinbey Belediye Başkan Mehmet Tahmazoğlu, öğrencilere eğitimin yanı sıra spor yapmaları gerektiğini de belirterek, “Ülkemizin zeki ve çalışkan öğrencilere ihtiyacı var hedeflerinizi çok iyi belirleyerek oraya ulaşmanız gerekiyor. Ancak yanlızca hedeflerinize vardığınızda işiniz orada bitmiyor. Meslek sahibi olduğunuz dallarda da kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Sadece okumakla değil spor da yapmanız gerekiyor. Daha sağlıklı ve başarılı olamak için mutlaka bir spor dalıyla uğraşın. Öğrencilerimizin daha sağlıklı olabilmeleri adına Şahinbey Belediyesi olarak, halı sahalar, voleybol, basketbol sahaları, futbol, voleybol, basketbol topları, spor ayakkabısı ve bisiklet hediye ediyoruz. Tüm bu çalışmalarımız sizler için. Sizler de mutlaka bir spor dalı ile uğraşarak vaktinizi daha iyi değerlendirmiş olacaksınız" dedi.


Tesislerdeki İmkanlardan Çok Memnunuz


Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nu ziyarete gelen öğrenciler ve veliler başarılı olmak için daha çok çalışacaklarını belirterek, “Öncelikle bizlere bu imkanı sunan Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ediyoruz. Gençlik merkezlerinde ve sosyal tesislerde bizlere çok güzel imkanlar sundular. Tesislerdeki hocalarımızda bizlerle çok yakından ilgilendiler. Bu anlamda bizler için çok faydalı geçti. Başkanımıza, bizleri bu imkanları sunduğu için tekrar teşekkür ediyoruz” diye konuştular.


Başkan Mehmet Tahmazoğlu’na Teşekkür Ederiz


Çocuklarının aldıkları başarılarla gurulanan veliler ise, “Özel dersaneye gönderecek imkanımız yoktu. Ancak sosyal tesislerde sunulan imkanlar ve verilen dersler, özel dersaneleri aratmadı. Çocuklarımızla çok yakından ilgilendiler. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na çocuklarımıza verdiği destek ve imkanlardan dolayı teşekkür ederiz” dediler.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 16:14
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