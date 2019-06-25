0553 313 94 23

Sosyal Sorumluluk Platformunda Yeni İmza

Sosyal Sorumluluk Platformunda yer alan "Kadınlarımızın Potansiyelleri” projesi için Ankara Kalkınma Ajansı’nda sponsorluk imza töreni gerçekleştirildi.

25 Haziran 2019 Salı 09:44
Sosyal Sorumluluk Platformunda Yeni İmza

Sosyal Sorumluluk Platformunda yer alan "Kadınlarımızın Potansiyelleri” projesi için Ankara Kalkınma Ajansı’nda sponsorluk imza töreni gerçekleştirildi.


Gerçekleştirilen sponsorluk imza törenine; Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık, Holistik Yaşam ve Gastronomi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Şengül Demir ve proje sponsoru AR-AZ Mimarlık İnş. Tah. firması sahibi Emel Uslu Atik ile davetliler katıldı.


Sosyal Sorumluluk Platformu adına imza töreninde konuşan Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık, platformun 11 başlık altında sivil toplum kuruluşları tarafından projelendirilen çeşitli toplumsal sorunları sponsor ve gönüllüleri ile buluşturan bir yapı olduğunu, bu yapı kapsamında 15’inci sponsorluk anlaşmasının imzalanıyor olmasından büyük memnuniyet duyduğunu belirtti. Şayık, “Proje ile kırsal alandaki emekçi kadınların bilinçlendirilmesi ve ürettikleri katma değerin farkına vardırılmaları önem arz etmektedir” diyerek sponsor olan AR-AZ Mimarlık’a özellikle şükranlarını ifade etti.


Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Şengül Demir, imza töreninde yaptığı konuşmada; kadınlara yönelik projelerde uzun zamandır yer aldığını, girişimcilik ve mentorluk faaliyetlerinde aktif roller aldığını belirterek, projelerine samimi desteklerinden ötürü AR-AZ Mimarlık İnş. Tah. Firma sahibi Emel Uslu Atik ve Sosyal Sorumluluk Platformu’nun çalışmalarından dolayı Ankara Kalkınma Ajansı’na teşekkür etti.


Proje sponsoru AR-AZ Mimarlık firması sahibi Emel Uslu Atik, şirket olarak sosyal sorumluluk projelerine verdikleri öneme değinerek projede yer almaktan ve destekçi olmaktan duydukları mutluluğu ifade etti. Firma olarak özellikle doğu ve güneydoğu bölgelerinde bu tür projelere birçok destek verdiklerini fakat Ankara’da ilk defa böyle bir projede yer alacaklarını ifade ederek bu iş birliğini sağladığı için Platforma ve Ankara Kalkınma Ajansı’na teşekkür etti.


"Kadınlarımızın Potansiyelleri“ projesi kapsamında Ankara kırsalında yaşayan 50 kadına “kadının rolleri ve iletişim becerileri, kendi potansiyellerini fark etme atölyeleri, beslenmenin püf noktaları, hayaller ve hedefler çalışması, girişimcilik becerileri, kadın ve sevinci taze tutmak” başlıklarında eğitimler verilerek kadınların öz güvenli ve çözüm odaklı yaklaşımlarını sürdürmelerine katkıda bulunulması amaçlanıyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 09:44
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Trump İran ile müzakereye açık"
    1. "Trump İran ile müzakereye açık"
    2. Avrupa borsaları
    3. Ahırdan kaçan küçükbaşları jandarma..
    4. SSK emekli son dakika zammı 2000’den..
    5. Çankaya’da kurban satış yeri..
    6. İstanbul, startup'ta dünyada ilk 10'da
    7. "Irak pazarı Türkiye için büyük bir..
    8. Jandarma işçileri taşıyan servis..
    9. Assan Panel Irak Build Fuarı’na katıldı
    10. İzmir’e bir metro hattı daha geliyor
    11. Çocuk ve Gençlik Halk Dansları..
    12. TEI ihracat başarısını birkez daha..
    13. Rusya S-400'lerin teslimatına yakında..
    14. Başkale travertenlerine yerli turist..
    15. Sulama desteklerinde Eskişehir başı..
    16. Bir Bilenle Bilge Nesil ödülleri..
    17. Sivil memurlar içtimaya alınmayacak
    18. Antalya’nın tek doğal buz pateni pisti..
    19. Fatsa’da köpeğin saldırısına uğrayan..
    20. Bakırcılar Endüstriyel Mutfak..
    Eski vekilden çok konuşulacak yeni parti çıkışı: Bugünden itibaren...
    Eski vekilden çok konuşulacak yeni parti çıkışı: Bugünden itibaren...
    Anket sonuçları açıklandı! İşte Erdoğan'ın aldığı oy oranı
    Anket sonuçları açıklandı! İşte Erdoğan'ın aldığı oy oranı
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması

    Günün Karikatürü

    25 Haziran 2019
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı