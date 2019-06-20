Sosyal paylaşım siteleri üzerinden dolandırıcılık

Eskişehir’de sosyal paylaşım siteleri üzerinde ilan edilen köpek ve kıyafetleri almak isteyen iki vatandaş dolandırıldı.

İlk olayda, Gündoğdu mahallesi Arca sokakta yaşayan E.A. isimli vatandaş, bir sosyal paylaşım sitesinde gördüğü Terier cinsi köpeği almak için kendisini Yavuz Y. diye tanıtan şahısla irtibata geçti. Taraflar satışta anlaşınca, şüpheli, güven kazanmak için mağdurun cep telefonuna kimliğini gönderip güven kazanarak hesap numarasına 500 lira yatırmasını sağladı. Köpeğin gönderilmemesi üzerine iletişime geçmeye çalıştığı şahsa ulaşamayan E.A., dolandırıldığını anlayıp polise başvurdu.

Diğer dolandırıcılık olayında ise, Yenibağlar mahallesi Aygen sokakta yaşayan F.A. isimli vatandaş, F.M.’nin sosyal medya hesabında kıyafet sattığını görüp şahısla irtibat kurdu. Beş adet tişört almak için şahsın vermiş olduğu IBAN numarasına 540 TL para göndermesine rağmen kıyafetlerin kendisine gönderilmediğini belirten vatandaş, dolandırıldığını belirterek polise şikâyette bulundu.

Polisin her iki olayla ilgili inceleme ve soruşturması sürüyor.