Sosyal mesafenin önemi doğrulandı

ABD'de Wisconsin Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada, Sosyal mesafe kuralı New York metropolitan bölgesinde yapılan bir simülasyonla gözler önüne serildi.

Yapılan araştırmada, salgının hızla yükseldiği dönemde bazı eyaletlerde, okulların ve işletmelerin kapatılması, kalabalık toplantılara izin verilmemesi ve evde kalma emirleri gibi sıkı uygulanan kısıtlamaların neticesine dair fikir verdi.

Sosyal mesafenin nasıl uygulandığını cep telefonu sinyalleri aracılığıyla takip ettiklerini belirten araştırma ekibi, ABD'de en yoğun kentlerden New York ile daha az yoğunluktaki Wisconsin eyaletindeki iki bölgeyi karşılaştırarak koronavirüs tedbirlerinin yayılmayı önlemedeki etkisi konusunda sağlıklı bir sonuca vardıklarını açıkladı.