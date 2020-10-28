  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs Sosyal mesafenin önemi doğrulandı
Korona Virüs

Sosyal mesafenin önemi doğrulandı

Koronavirüse karşı sosyal medyanın ne kadar önemli olduğu yapılan araştırma sonucu ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-10-28 05:16:00 -
Sosyal mesafenin önemi doğrulandı

ABD'de Wisconsin Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada, Sosyal mesafe kuralı New York metropolitan bölgesinde yapılan bir simülasyonla gözler önüne serildi.

Yapılan araştırmada, salgının hızla yükseldiği dönemde bazı eyaletlerde, okulların ve işletmelerin kapatılması, kalabalık toplantılara izin verilmemesi ve evde kalma emirleri gibi sıkı uygulanan kısıtlamaların neticesine dair fikir verdi.

Sosyal mesafenin nasıl uygulandığını cep telefonu sinyalleri aracılığıyla takip ettiklerini belirten araştırma ekibi, ABD'de en yoğun kentlerden New York ile daha az yoğunluktaki Wisconsin eyaletindeki iki bölgeyi karşılaştırarak koronavirüs tedbirlerinin yayılmayı önlemedeki etkisi konusunda sağlıklı bir sonuca vardıklarını açıkladı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Diriliş ve Kuruluş'un yapımcısı acı haberi duyurdu: Üzülerek öğrendim
Medya

Diriliş ve Kuruluş'un yapımcısı acı haberi duyurdu: Üzülerek öğrendim

Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada üzen haberi duyurdu...
Hükümet'ten flaş karar! İkinci bir emre kadar durduruldu
Gündem

Hükümet'ten flaş karar! İkinci bir emre kadar durduruldu

Sağlık Bakanlığı 81 ile genelge gönderdi. Sağlık Bakanlığının gönderdiği genelgeye göre bu süreçte istifa talepleri kabul edilmeyecek ve iki..
Bilim Kurulu toplantısını işaret edip açıkladı... Sert tedbirler geri gelebilir
Korona Virüs

Bilim Kurulu toplantısını işaret edip açıkladı... Sert tedbirler geri gelebilir

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, yarın yapılacak Bilim Kurulu toplantısında il bazında yeni önlemlerin masaya yatırılabileceğini söyl..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay