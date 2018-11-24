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Sosyal medyayı sallayan Öğretmenler Günü filmi

Vizyon Koleji, duygusal öğretmenler günü filmiyle sosyal medyayı salladı. Anne babalarının büyük bir hassasiyetle büyüttükleri çocuklarını, okul çağına geldiğinde öğretmenlere emanet etmelerini anlatan film herkesi duygulandırdı.

24 Kasım 2018 Cumartesi 15:53
Sosyal medyayı sallayan Öğretmenler Günü filmi

Mutlu öğretmenlerin mutlu çocuklar yetiştireceğine inanan ve “Eğitimde önemli olan öğretmendir.” mottosuyla hareket eden Vizyon Koleji, 24 Kasım Öğretmenler Günü için hazırlanan reklam filmiyle duygulandırdı. Sosyal medyada büyük beğeni toplayan filmde, anne ve babaların gözünden, dünyaya geldiği andan itibaren sevgi ve şefkatle büyüttükleri, üzerine titredikleri, hayatlarındaki en değerli varlıkları olan çocuklarını, okul çağı geldiğinde öğretmenlere emanet edişleri, duygusal bir dille anlatılıyor. Okul çağına geldikleri andan itibaren çocukların, anne ve babalarından daha fazla birlikte zaman geçirdikleri öğretmenlerin, bir bireyin gelişiminde ne kadar önemli rol oynadığı vurgulanıyor. 

Eğitime Öğretmenlerden Başlıyor  

Türkiye'nin en güçlü öğrenme teknolojileri kurumu Sebit'in proje okulu olan, eğitim ve gelişime önce öğretmenlerinden başlayan Vizyon Koleji, bünyesindeki Vizyoner Öğretmen Akademisi (VÖA) ile tüm öğretmenlerine yıl boyunca süren eğitimler veriyor ve sanılanın aksine en büyük gücünün teknolojileri değil, öğretmenleri olduğuna inanıyor. Vizyon Koleji’nde teknoloji, öğretmenlerinin üzerindeki yükü yapay zekaya devrederek öğretmenlerine zaman kazandırmak ve bu zamanı öğrencileriyle daha kaliteli geçirmeleri için bir araç olarak kullanılıyor.

Kurucu Hakkında

Eğitimin hiç bitmeyen bir yolculuk olduğuna inanan Abdülkadir Özbek, 81 ilde 103 üniversitede eğitim ve seminerler vermiş yenilikçi bir eğitimci. Aynı zamanda işletme doktorası yapıyor. 20. yüzyıldan kalan eğitim sisteminin Z kuşağı için yetersiz olduğu düşüncesiyle, yarının her alanda başarılı ve öncü bireylerini yetiştirmek amacıyla yepyeni bir eğitim modeliyle Vizyon Koleji’ni kuran Abdülkadir Özbek, kısa zamanda Türkiye’nin her yerinde kampüsler açmayı hedefliyor. Uluslararası eğitim otoritelerince güçlü ve yenilikçi bir eğitim modeli olarak tam not alan Vizyon Koleji’nin özgün eğitim modeli FLEXA, dünyada eğitimin dönüşümüne ilham verecek örnekler arasında gösteriliyor. (Bülten)

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 15:53
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