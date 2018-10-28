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Sosyal medyayı sallayan fotoğraf! Paylaşan paylaşana

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Toros Dağları'nın görüntülendiği fotoğraf, Ada'da gündeme oturdu.

28 Ekim 2018 Pazar 14:05
Sosyal medyayı sallayan fotoğraf! Paylaşan paylaşana

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kentinde açık havada çekilen, Türkiye'deki Toros Dağları'nın görüntülendiği fotoğraf, Ada'da gündem oldu.

Yoğun ilgi gördü

Girne'de çekilen bir fotoğraf, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Açık havada çekilen, yaklaşık 80 kilometre uzaklıktaki Toros Dağları'nın net bir şekilde görüldüğü fotoğraf, çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı. 'Anavatan Türkiyemiz net görülüyor' yorumları yapıldı.

Haber Tarihi: 28 Ekim 2018 Pazar 14:05
  1. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
  2. Girne
  3. Toros Dağları'

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