Sosyal medyanın zararları canlı yayında tartışılıyor

Siyaset Bilimci Cemal Toptancı, Gazeteci İsmet Mısıroğlu, Gazeteci Hayrettin Özcan yeniakit.com.tr canlı yayınında gazeteci Mehmet Özmen'in sosyal medya hakkındaki sorularını cevaplıyor.

Mehmet Özmen: Sosyal medya tartışmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Cemal Toptancı: Teknolojiyi iyi kullanırsanız, insanlığa büyük kolaylık sağlar, sosyal medya maalesef linç ortamı olarak kullanılıyor.

İsmet Mısırlıoğlu: Almanya'da da benzer sosyal medya olayları olabiliyor. Olursa da yasal bir karşılığı var 1 Ekim 2017 tarihinde Almanya'da bu tür durumları engellemek için bir yasa çıkarıldı. İstenmeyen içerikler oluştuğunda başvuru yaptığınız zaman 24 saat için o paylaşım siliniyor.

Hayrettin Özcan: Bu düzenleme için ille de bir Bakan ailesine saldırı mı yapılması gerekiyordu. Almanya'da böyle bir durum olsa anında hesap sorarlar.

İsmet Mısırlıoğlu: Son zamanlarda CHP ve İYİ Parti HDP ortaklığını gizlemiyor. Almanya'da bir terör olayına karışan parti ya da kişiyi parlamentoda görmeniz mümkün değil, Almanya dış politikada hep bir ağızdan konuşur. Türkiye'deki HDP ve işbirlikçileri Türkiye'nin dış politikasına itiraz ediyor.

Hayrettin Özcan: Milliyetçi ve Anadolu kadını olduğunu iddia eden Meral Akşener'in sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ve uslubu hoş değil. Onu oraya getirenler Onu oraya getirenlerin istediği şekilde konuşuyor. MHP ve AK Parti sosyal medyadan çıkmak için kampanya yapıyor. Bu kesinlikle yanlıştır. Bunlar komik ötesi şeyler, hükümet gereğini yapıp yasayı çıkarmalıdır.