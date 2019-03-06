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Sosyal medyanın yeni fenomeni: Tüm simitleri aldı

Şişli’de bir simitçinin elinde kalan bütün simitleri satın alarak sosyal medyada fenomen olan iş adamı İbrahim Yılmaz, o anları anlattı.

06 Mart 2019 Çarşamba 10:14
Sosyal medyanın yeni fenomeni: Tüm simitleri aldı

Şişli’de bir simitçinin elinde kalan bütün simitleri satın alarak sosyal medyada fenomen olan iş adamı İbrahim Yılmaz, o anları anlattı. İş adamı İbrahim Yılmaz "Dünyada ne kadar kötü şey varsa her şeyin bir akımı var. Neden iyiliğin bir akımı olmasın dedim. İyilik akımı başlatmak istedim" dedi.

 

İş adamı İbrahim Yılmaz’ın Şişli Mecidiyeköy’de bir simitçinin elinde kalan bütün simitleri satın aldığı video, sosyal medyada milyonlarca kez izlendi. Dünya çapında yayılarak büyük ilgi gören videoyu çeken iş adamı Yılmaz, o anları İHA’ya anlattı.

 

“Yüzündeki insanlığı o kadar çok fazla hissettim ki kendisine yanaşıp simitlerin fiyatını sordum”

 

Olayın gerçekleştiği gün aracıyla iş görüşmesinden döndüğünü söyleyen İbrahim Yılmaz, “Üşütmüştüm, hastaydım ve üşümenin ne demek olduğunu çok iyi anladığım bir ana denk geldi. Amcayı başında şapkası ile birlikte elinde o çubukla ve içindeki simitlerle böyle masum bir şekilde o yüzündeki insanlığı, kalpteki temizliğini o kadar çok fazla hissettim ki durdum ve kendisine yanaşıp simitlerin fiyatını sordum. 45 liralık simitlere 50 lira vermenin doğal olacağını, fakat 100 lira vermenin karşı tarafı rencide edebileceğini düşündüm. Bunun için 50 TL verdim” dedi.

 

“Neden iyiliğin bir akımı olmasın dedim”

 

Simitçinin o anki tepkisini anlatan Yılmaz, “Mutlu oldu hatta simitleri nereye koyacağını düşündü. ’Acaba simitleri koyacak bir yer bulamazsak almaktan vazgeçer mi’ hissiyatını kendisinde o kadar çok hissettim ki en kötü ihtimalle arabanın üstüne koydurtacaktım. Herkes bir akım başlatıyor. Dans akımı, kavga akımı yani olumsuz olan ne kadar kötü şey varsa her şeyin bir akımı var. Neden iyiliğin bir akımı olmasın dedim. Bunu yapma sebebim de ben ne zaman akşamları eve gitsem yolda bir satıcı gördüğümde o satıcının elinde kalan tüm ürünleri satın alırım. Benim de böyle bir iyilik akımım var. Yıllardır bunu yaparım” ifadelerini kullandı.

 

Videoya gelen olumsuz tepkilerden yakınan Yılmaz, videoyu yayınlamasının sebebini anlatarak, “Ben bunu sosyal çevremde arkadaşlarıma atmak istedim örnek olsun diye. Fakat bu çığ gibi büyüyerek yaklaşık 40 milyon kişiye ulaştı. Ondan sonra ABD ve Avrupa ülkelerine dağıldı. İngilizce altyazılı yapılmış olarak tüm dünyaya yayıldı. Bu bence dünyada ve Türkiye’de bir akım oluşturdu. İnsanlar artık bana gelen mesajlarda biz böyle bir şeyin olduğunu unutmuştuk dediler” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 10:14
  1. doğa

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