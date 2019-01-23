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Sosyal medyadan terör propagandasına 6 gözaltı

Bitlis'te sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı belirlenen 6 kişi yakalandı.

23 Ocak 2019 Çarşamba 11:03
Sosyal medyadan terör propagandasına 6 gözaltı

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca dün kent merkezi ile Güroymak, Adilcevaz, Tatvan ve Ahlat ilçelerinde sosyal medyadan terör propagandası yapanlara yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sosyal paylaşım sitelerinde (Facebook ve Youtube), basın ve yayın yoluyla 'terör örgütü PKK/KCK propagandası yapma ve Cumhurbaşkanına hakaret' suçlarını içerecek şekilde paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen şahıslarla ilgili 12 adreste yapılan eş zamanlı aramalarda, 7 şahıs yakalanmış, bu şüphelilerden 6'sı gözaltına alınmıştır. Şüphelilerin ev ve eklentilerinde ruhsatsız tabanca ile av tüfeği ele geçirilmiştir."

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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 11:03
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