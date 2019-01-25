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Sosyal medyadan terör propagandasına 3 gözaltı

Erdek ve Burhaniye ilçelerinde, sosyal medya üzerinden bazı terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı yakalandı

25 Ocak 2019 Cuma 10:38
Sosyal medyadan terör propagandasına 3 gözaltı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de, sosyal medyada bazı terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar neticesinde N.A, S.S.A. ve E.E'nin, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütleri DHKP-C, THKP-C, MKP, DEV-YOL propagandası yaptıklarını tespit etti.

Erdek ilçesindeki Atatürk ve Halitpaşa mahalleleri ile Burhaniye ilçesi İskele Mahallesi'ndeki 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, şüphelileri yakaladı.

Gözaltına alınan zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, yasak yayınlar ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 10:38
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