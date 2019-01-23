0553 313 94 23

Sosyal medyadan terör propagandasına 3 gözaltı

23 Ocak 2019 Çarşamba 17:08
Sosyal medyadan terör propagandasına 3 gözaltı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da sosyal medyada terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medyadaki paylaşımlarında terör örgütü PKK propagandası yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda U.Y, M.Y. ve C.T. gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, daha sonra emniyete götürüldü.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 17:08
  1. gözaltı
  2. Şanlıurfa
  3. terör propagandası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sevilla Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
    1. Sevilla Barcelona maçı ne zaman, saat..
    2. Balıkesir'de silahlı saldırı: 1 ölü, 1..
    3. Beylikdüzü'nde vinç devrildi
    4. MS hastalığı nedir? MS hastalığının..
    5. Asansör boşluğuna düşen kediyi itfaiye..
    6. Halka yeni bölüm fragmanı yayınlandı..
    7. Ordu'da silahlı kavga: 3 yaralı
    8. Maçın ardından
    9. Midyat'ta 32 yıl önce şehit edilen 11..
    10. Evsiz kadına tecavüz edip, eşyalarını..
    11. Grip mi? Nezle mi? Griple nezle..
    12. Şanlıurfa'da kanocu sayısı arttı
    13. Yazar ve şair Yavuz Bülent Bakiler'in..
    14. Müjdat Gezen'in avukatından açıklama:..
    15. "Yüzyılın anlaşması İslam ümmetini..
    16. Altun: "ABD, Suriye'deki güçlerinin..
    17. Kocaeli'de cinayet
    18. Fernandao transferi resmen açıklandı!..
    19. Kılıçdaroğlu'ndan "Ayşen Gruda"..
    20. GÜNCELLEME - Kayseri'de DEAŞ operasyonu
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
    Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül'e: Başınıza felaketler gelebilir
    Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül'e: Başınıza felaketler gelebilir
    Son anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin oy oranları
    Son anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin oy oranları
    HDP Van belediye başkan adayları 2019
    HDP Van belediye başkan adayları 2019
    Ekrem İmamoğlu Akit’e dava açtı, hakkındaki bilgiler ortaya çıktı!
    Ekrem İmamoğlu Akit’e dava açtı, hakkındaki bilgiler ortaya çıktı!

    Günün Karikatürü

    23 Ocak 2019
    Yerel seçimler öncesi en kapsamlı anket! İşte çarpıcı sonuçlar...
    Yerel seçimler öncesi en kapsamlı anket! İşte çarpıcı sonuçlar...
    AK Partili belediye başkanı, aday gösterilmeyince istifa etti
    AK Partili belediye başkanı, aday gösterilmeyince istifa etti