Sosyal medyadan terör propagandasına 3 gözaltı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da sosyal medyada terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medyadaki paylaşımlarında terör örgütü PKK propagandası yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda U.Y, M.Y. ve C.T. gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, daha sonra emniyete götürüldü.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.