Sosyal medyadan terör propagandasına 3 gözaltı

Sosyal medyadan terör propagandasına 3 gözaltı23 Ocak 2019 Çarşamba 17:08
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da sosyal medyada terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medyadaki paylaşımlarında terör örgütü PKK propagandası yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda U.Y, M.Y. ve C.T. gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, daha sonra emniyete götürüldü.
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