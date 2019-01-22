Sosyal medyadan terör propagandasına 3 gözaltı

Sosyal medyadan terör propagandasına 3 gözaltı22 Ocak 2019 Salı 21:36
ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK adına sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 3 zanlının yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Ekiplerce, Karakoçan ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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