Sosyal medyadan terör propagandasına 12 gözaltı
Iğdır'da sosyal medya hesaplarından terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 12 şüpheli gözaltına alındı14 Şubat 2019 Perşembe 14:26
IĞDIR (AA) - Iğdır'da sosyal medya hesaplarından terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 12 şüpheli yakalandı.
Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK lehine propaganda yapan kişileri takibe aldı.
Ekiplerin incelemelerinin ardından farklı adreslere düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar ele geçirildi.
YORUM YAZ