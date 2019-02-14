Sosyal medyadan terör propagandasına 12 gözaltı Iğdır'da sosyal medya hesaplarından terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 12 şüpheli gözaltına alındı

IĞDIR (AA) - Iğdır'da sosyal medya hesaplarından terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 12 şüpheli yakalandı. Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK lehine propaganda yapan kişileri takibe aldı. Ekiplerin incelemelerinin ardından farklı adreslere düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

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