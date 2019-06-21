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Sosyal medyadan terör propagandası yapan erlere gözaltı

21 Haziran 2019 Cuma 12:46
Sosyal medyadan terör propagandası yapan erlere gözaltı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da sosyal medyadan terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı tespit edilen 5 er gözaltına alındı.

Alınan bilgiye, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı belirlenen 8. Mekanize Tugay Komutanlığında görevli 5 er hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Şüpheliler, İl jandarma Komutanlığı ekiplerince kışlada gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.


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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 12:46
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  5. Tekirdağ

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