Sosyal medyadan terör propagandası yapan erlere gözaltı

Sosyal medyadan terör propagandası yapan erlere gözaltı21 Haziran 2019 Cuma 12:46
TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da sosyal medyadan terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı tespit edilen 5 er gözaltına alındı.
Alınan bilgiye, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı belirlenen 8. Mekanize Tugay Komutanlığında görevli 5 er hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
Şüpheliler, İl jandarma Komutanlığı ekiplerince kışlada gözaltına alındı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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