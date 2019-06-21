Sosyal medyadan terör propagandası yapan erlere gözaltı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da sosyal medyadan terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı tespit edilen 5 er gözaltına alındı. Alınan bilgiye, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı belirlenen 8. Mekanize Tugay Komutanlığında görevli 5 er hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Şüpheliler, İl jandarma Komutanlığı ekiplerince kışlada gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.



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