Sosyal medyadan tanıştığı adama dehşeti yaşatan sanığa 33 yıl hapis

Kayseri’de sosyal medyadan tanıştığı adamın ağzını ve ellerini bağlayarak, gece vakti yağmalayıp, silahla öldürmeye kalkışan tutuklu sanığa mahkemece 33 yıl hapis cezası verildi.

Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık M.Ş. ile mağdur F.Ü. ve avukatlar hazır bulundu. Tutuklu sanık M.Ş. mahkemede mağdur F.Ü. ile sosyal medyada tanıştığını söyleyerek, “Mağdur, define için aranan dedektör istedi, ben de yurt dışından gönderdim, o vesile ile tanıştık. Bir arsa meselesi nedeniyle görüştük.F.Ü. ile buluştuk, yanında arkadaşı ile geldi. Bende silah vardı, ona verdim, iki tane de şarjör vardı. Bana bir heykel olduğunu, yurt dışına götürmemi söyledi, ben de kabul etmeyince bana bir belge imzalatmak istedi, onu da kabul etmeyince, cebimde silah ruhsatını çıkarırken, cebimden 225 euro düştü, parayı aldılar, ‘imzalamam’ deyince F.Ü. kafama silahın kabzası ile vurdu, yarım peruk vardı, başım kanadı. Arkadaşı, ‘benim ki çocuğum var, öldürme’ dedi, F.Ü. de ‘benim de var, tanımıyor beni’ diyerek vurmaya devam etti, bayılmışım. Ayıldığımda paramın ve silahın olmadığını anladım. Elimin üzerinde yürümeye başladım, bir mağaranın içerisindeydim, çakmakla ateş yaktım, bir çoban geldi, sonra jandarma geldi” diye konuştu.

Mağdur F.Ü. ise sanığın anlattıklarının yalan olduğunu söyleyerek, yaşanana olayı şöyle anlattı: “Sanık M.Ş. hep yalan söyledi. Kendisi ile sosyal medyadan tanıştık, olay günü buluştuk. Silahını çekerek beni tehdit etti, karşı koyunca silahla ayaklarıma doğru ateş etti ama yaralanmadım. Daha sonra ağzımı bağladı, arkamdan iple elimi bağladı. 15-20 dakika sonra ben ipleri çözerek, üzerine atladım. O sıra silah ateş etti, bacağımdan yaralandım, canım yansa da elinden silahı alıp, iki yumruk atarak tabanca kabzası ile kafasına vurdum, cebinden maket bıçağı çıkarıp saldırdı, onu da elinden alarak kaçtım.”

Savcı, mütalaasında Develi’de 2018 yılının Mayıs ayında meydana gelen olayda sanık M.Ş.’nin ‘geceleyin yağma’, ‘kasten adam öldürmeye teşebbüs’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu, tutuklu sanık M.Ş.’ye ‘kasten adam öldürmeye teşebbüs’ suçundan 16 yıl, ‘geceleyin yağma’ suçundan 12 yıl ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan ise 5 yıl olmak üzere toplam 33 yıl hapis cezası ile tutukluluk halinin devamına karar verdi.