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Sosyal medyadan tanışınca dolandırıldıklarını anladılar

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde evlilik vaadiyle kandırdığı iki kadından 45 bin lira aldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi- Kadınların, şüphelinin sosyal medya hesaplarından birbirini görerek tanışmalarının ardından dolandırıldıklarını anladıkları öğrenildi

11 Haziran 2019 Salı 17:00
Sosyal medyadan tanışınca dolandırıldıklarını anladılar

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde evlilik vaadiyle kandırdığı iki kadının 45 bin lirasını dolandırdığı iddiasıyla yakalanan kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, mağdur iki kadının toplam 45 bin lira dolandırıldıklarını ifade ederek ihbarda bulunması üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Bürosu ekipleri harekete geçti.

Bir süre sürdürülen teknik ve fiziki takibin ardından polis, şüpheli M.K'yi (32) İzmit'te gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan zanlı, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Öte yandan, şüphelinin kadınlarla iş bulacağını belirterek tanıştığı, daha sonra sevgili olduğu öğrenildi.

Şüpheli M.K'nin evlilik vaadiyle kadınların birinden 5 bin, diğerinden de 40 bin lira aldığı, kadınların dolandırıldığını ise birbirlerini şüphelinin sosyal medya hesaplarında görüp tanışmalarının ardından anladıkları belirtildi.


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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 17:00
  1. evlilik vaadiyle dolandırıcılık
  2. Kocaeli

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