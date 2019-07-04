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‘Sosyal medyadan sosyal meydana’ projesi başlıyor

Adapazarı Belediyesi ve Sakarya Gençlik Merkezleri iş birliği ile düzenlenen “Sosyal Medyadan Sosyal Meydana” etkinliği kapsamında gençler, 7 Temmuz Pazar günü Adapazarı Belediyesi önünde buluşacak.

04 Temmuz 2019 Perşembe 16:53
‘Sosyal medyadan sosyal meydana’ projesi başlıyor

Adapazarı Belediyesi ve Sakarya Gençlik Merkezleri iş birliği ile düzenlenen “Sosyal Medyadan Sosyal Meydana” etkinliği kapsamında gençler, 7 Temmuz Pazar günü Adapazarı Belediyesi önünde buluşacak.


Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 81 ilde başlattığı "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" projesi Adapazarı Belediyesi’nin destekleriyle 7 Temmuz Pazar günü saat 11.00’da gerçekleştirilecek. Projede amaç, telefon ve televizyona bağımlı olan gençleri sosyal medyadan uzaklaştırıp sosyal meydanda bir araya getirmek. Adapazarı Belediyesi ve Sakarya Gençlik Merkezleri iş birliği ile düzenlenen etkinlikte, sokak ve zeka oyunları düzenlenecek, spor etkinlikleri ve yarışmalar yapılacak, el sanatları ve sergi açılacak, müzik dinletisi yapılacak. Adapazarı Belediyesi önünde düzenlenecek etkinliğe her yaş grubu çocuk ve gençler katılabilecek.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 16:53
  1. sergi
  2. sanat

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