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“Sosyal Medyadan Sosyal Meydana” etkinliğinde gençler doyasıya eğlendi

Adapazarı Belediyesi ve Sakarya Gençlik Merkezleri işbirliği ile düzenlenen “Sosyal Medyadan Sosyal Meydana” etkinliği kapsamında gençler, Adapazarı Belediyesi önünde doyasıya eğlendi.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 14:46
“Sosyal Medyadan Sosyal Meydana” etkinliğinde gençler doyasıya eğlendi

Adapazarı Belediyesi ve Sakarya Gençlik Merkezleri işbirliği ile düzenlenen “Sosyal Medyadan Sosyal Meydana” etkinliği kapsamında gençler, Adapazarı Belediyesi önünde doyasıya eğlendi.


Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 81 ilde başlattığı telefon ve televizyona bağımlı olan gençleri sosyal medyadan uzaklaştırıp sosyal meydanda bir araya getirme amacını taşıyan projesi "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" kapsamında Adapazarı Belediyesi ve Sakarya Gençlik Merkezleri işbirliği ile Adapazarı Belediyesi önünde etkinlikler düzenlendi. Etkinliklere Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu da katılarak gençlerle buluştu.


Her yaş grubu çocuk ve gençlerin sokak ve zeka oyunları, spor etkinlikleri ve yarışmalar, el sanatları ve sergi ile müzik gösterilerinde doyasıya eğlendiği etkinliklerde Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, gençlerle sohbet etti ve masa tenisi oynadı. Etkinliği değerlendiren Başkan Mutlu Işıksu, “Gençlik Merkezleri ile güzel bir etkinlik gerçekleştirdik. İl Müdürümüz Arif Özsoy’a ve etkinlikte çabaları olan tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Genç kardeşlerimizin yaşamaktan mutlu oldukları bir Adapazarı için çok çalışmaya, üretmeye, onlarla her zaman beraber olmaya devam edeceğiz. Çünkü biz Adapazarı’nı çok seviyoruz” dedi.


Çocuk dostu Adapazarı için gayretli çalışmalar gerçekleştirdiklerini vurgulayan Başkan Işıksu, “32 projemizin arasında Çocuk Hakları Sokağı projemiz de var. Tüm ayrıntıları tamamladık. Çocuklarımıza haklarını bilecekleri, güvenli bir sokakta düşlerini gerçekleştirecekleri, hayata daha özgür ve kendine güvenen bireyler olarak hazırlanacakları, ekranla değil akranlarıyla büyüyecekleri bir ortam sağlayacağız. Projemizi de çok yakında hayata geçireceğiz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 14:46
  1. sergi
  2. sanat

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