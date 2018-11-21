THY- Banjul
0553 313 94 23

Sosyal medyadan silah satışına operasyon

İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda sosyal medya hesapları üzerinden yasa dışı silah ticareti yaptığı iddia edilen 30 kişi gözaltına alındı

21 Kasım 2018 Çarşamba 12:58
Sosyal medyadan silah satışına operasyon

İSTANBUL (AA) - İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, sosyal medya hesapları üzerinden yasa dışı silah ticareti yaptığı iddia edilen 30 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Organize ve Siber Suçlarla Mücadele şube müdürlüklerine bağlı ekipler, bir şebekenin sosyal medya hesapları üzerinden yasa dışı silah ticareti yaparak haksız kazanç elde ettiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 8 ilde 50 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, 30 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 19 tabanca, 4 kurusıkı tabanca, 5 av tüfeği, 17 şarjör, 1 çelik yelek ve 158 mermi ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 12:58
  1. İstanbul
  2. operasyon

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan: "Türkiye'de darbeye teşebbüs eden FETÖ'cüleri baş tacı eden hiçbir ülkenin, hiçbir kurumun demokrasinin adını ağzına almaya hakkı yoktur."
    1. Erdoğan: "Türkiye'de darbeye teşebbüs..
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AİHM dün..
    3. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet..
    4. Numan Kurtulmuş: Ankara ve İstanbul..
    5. Güvenpark patlaması davasında karar
    6. Kahramanmaraş bir dünya kenti olacak
    7. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası
    8. Zonguldak'ta 3 işçinin cansız bedenine..
    9. Nusaybin’de torbacılara operasyon: 7..
    10. ANALİZ - ‘Silikon Vadisi’nin devleri..
    11. Trabzon'da tefeci operasyonu: 14 kişi..
    12. FETÖ'nün hücre evlerine özel harekat..
    13. TÜDAM'dan "Sıfır Atık Çalıştayı"
    14. Sahibi ölen çiftlik evinden "müze"..
    15. Yemen'deki BAE-Islah Partisi..
    16. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    17. Günün ilk yarısında en çok değer..
    18. Putin'den İran'ın Suriye'yi terk..
    19. 'Özgüvenimiz her geçen gün daha da..
    20. Günün ilk yarısında en çok değer..
    Adı üç büyükşehirde de çıktı! Erdoğan'ı en çok zorlayacak isim
    Adı üç büyükşehirde de çıktı! Erdoğan'ı en çok zorlayacak isim
    AK Parti'de Konya depremi! Yerel seçimler öncesi kendi kalesinde...
    AK Parti'de Konya depremi! Yerel seçimler öncesi kendi kalesinde...
    AİHM'den skandal Selahattin Demirtaş kararı!
    AİHM'den skandal Selahattin Demirtaş kararı!
    Deniz Gezmiş'in arkadaşı anlattı... Ülkücüleri görünce topuk yapmış!
    Deniz Gezmiş'in arkadaşı anlattı... Ülkücüleri görünce topuk yapmış!
    Rusya'da kritik Türkiye açıklaması!
    Rusya'da kritik Türkiye açıklaması!

    Günün Karikatürü

    21 Kasım 2018
    Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'den istifa etti
    Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'den istifa etti
    Dünya devinden İsrail'e şok! Hepsini kaldırdı
    Dünya devinden İsrail'e şok! Hepsini kaldırdı