Nevşehir’de sosyal medyadan PKK propagandası yapan 1 kişi tutuklandı
Sosyal medya hesabından PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapan bir kişi tutuklandı.10 Ağustos 2018 Cuma 10:19
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından sosyal medya hesabından PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapan Veysel İ. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Veysel İ.çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
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