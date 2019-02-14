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Sosyal medyadan PKK propagandasına operasyon! 14 gözaltı

Konya ve Mersin'de, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sosyal medyadan terör örgütü PKK propagandası yaptığı öne sürülen kişilere yönelik operasyon düzenlendi

14 Şubat 2019 Perşembe 12:33
Sosyal medyadan PKK propagandasına operasyon! 14 gözaltı

Konya'da ve Mersin'de, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK propagandası yaptıkları öne sürülen 14 kişi, gözaltına alındı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyadan terör örgütü PKK propagandası yaptığı öne sürülen kişilere yönelik operasyon düzenledi. önceden belirlenen adreslere baskın düzenleyen ekipler, 5 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Mersin'de de operasyon

Mersin'de de, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK propagandası yaptıkları ve yasadışı eylemlere katıldıkları belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının PKK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik başlattığı soruşturma kapsamında, sosyal medya hesaplarından terör örgütünü övücü ve destekleyici paylaşımlarda bulunan, örgüt propagandası yapan, örgüt içinde faaliyette bulunan, yasadışı eylemlere katılan ve düzenlenen mitinglerde bölücübaşının posterini taşıyan 10 şüpheli tespit edildi. Şüpheliler hakkında verilen yakalama kararının ardından Mersin Polisi, operasyon yaptı. Önceden belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan operasyonda biri Erdemli ilçesinde olmak üzere 9 şüpheli gözaltına alındı. Bir şüpheli ise aranıyor.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda da çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 12:33
  1. Konya
  2. Mersin
  3. Terörle Mücadele
  4. PKK operasyonu
  5. Sosyal medyadan PKK propagandası

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