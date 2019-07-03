Sosyal medyadan terör örgütü propagandasına hapis cezası Adana'da sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen bir şahıs, mahkeme tarafından 1 yıl 3 ay hapisle cezalandırıldı.

Adana'da sosyal medya hesabı üzerinden PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen tutuksuz sanık M.T. 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.



Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık M.T. ile avukatı katıldı. Savunması alınan sanık, yaptığı paylaşımların terör propagandası amacı taşımadığını ifade ederek, beraatını talep etti. Cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamına giren deliller dikkate alınarak sanığın üzerine atılı "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan cezalandırılması yönünde mütalaasını sundu. Mahkeme heyeti de sanık M.T'ye ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.

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