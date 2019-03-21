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Sosyal medyadan PKK propagandası yapan 6 kişi gözaltında

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda, 6 kişi gözaltına alındı.

21 Mart 2019 Perşembe 11:14
Sosyal medyadan PKK propagandası yapan 6 kişi gözaltında

Aydın'da sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddia edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddia edilen zanlıların adreslerine operasyon düzenledi.

Efeler, Nazilli, Didim ve İncirliova ilçelerindeki operasyonlarda K.İ, S.S, M.K, S.A, S.Ş ve E.K. gözaltına alındı.

Adresteki aramada bulunan dijital verilere el konuldu.

Emniyete götürülen şüphelilerin ifadesi sürüyor.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 11:14
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