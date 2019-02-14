Sosyal medyadan kütüphaneye destek çağrısı karşılık buldu

HATAY (AA) - Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki bir okul kütüphanesinin kitap ihtiyacı için sosyal medyadan bağış kampanyası yapan öğretmenlerin çağrısı üzerine kütüphaneye 100'e yakın kitap gönderildi.

Kırıkhan Zeytindalı Ortaokulu öğretmenleri, okulda kurdukları kütüphanenin kitap eksiği için sosyal medyadan bağış çağrısı yaptı.

Bunun üzerine Hatay Yardımlaşma Derneği (HAYAD) bu çağrıya karşılık vererek, kütüphaneye 100 yeni hikaye kitabı hediye etti.

Okuldaki ihtiyaç sahibi öğrenciler için kışlık kıyafet desteğinde de bulunan dernek yetkilileri, 50 öğrencinin bot, mont, çorap, kaşkol ve eldiven ihtiyacını karşıladı.

Okulun Müdür Yardımcısı Çetin Söyler, yaptığı açıklamada, destekleri için dernek yetkililerine teşekkür etti.

Öğrencilerin herkesin geleceği olduğunu belirten Söyler, "Gelecek nesillerimizi iyi bir şekilde yetiştirmemiz gerekiyor ve bunlar da kitapsız olmaz. Kitap eksiğimizi sosyal medya üzerinden paylaştık, HAYAD da bu çağrımıza destek oldu." diye konuştu.

HAYAD Başkanı Rahmi Vardı ise hayırseverler tarafından desteklenen derneklerinin her zaman ihtiyaç sahiplerinin yanında olduğunu aktardı.

Böyle bir faaliyetin içerisinde yer almaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Vardı, kitap yardımlarını sürdüreceklerini söyledi.