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Sosyal medyadan hastalara hakarete soruşturma

10 Haziran 2019 Pazartesi 18:22
Sosyal medyadan hastalara hakarete soruşturma

ERZURUM (AA) - Erzurum'da sosyal medyadan hastaları aşağılayıcı paylaşımda bulunduğu öne sürülen sağlık çalışanı hakkında soruşturma başlatıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kent merkezine bağlı bir ilçe hastanesinde görevli personelin kişisel sosyal medya hesabından yaptığı birtakım paylaşımlardan dolayı ilgili personel hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, konunun adli makamlara bildirildiği kaydedildi.

Bir sağlık çalışanı sosyal medya hesabından hastaları aşağılayıcı ifadeler kullanarak bazı paylaşımlar yapmış ve bu paylaşımları büyük tepki toplamıştı.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 18:22
  1. Erzurum
  2. Sağlık Çalışanı
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