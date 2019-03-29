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Sosyal medyadan hakarete suç duyurusu

Konya’da bir lise öğrencisinin misafir olarak gittiği Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi yerleşkesinde türbanlı öğrencilerin izinsiz videolarını çekip Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret eden paylaşımlarıyla beraber sosyal medyada yayınlaması üzerine suç duyurusunda bulunuldu.

29 Mart 2019 Cuma 13:45
Sosyal medyadan hakarete suç duyurusu

Konya’da bir lise öğrencisinin misafir olarak gittiği Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi yerleşkesinde türbanlı öğrencilerin izinsiz videolarını çekip Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret eden paylaşımlarıyla beraber sosyal medyada yayınlaması üzerine suç duyurusunda bulunuldu.


İddiaya göre, Konya’da bir lisede okuyan E.A. (18) bir grup arkadaşı ile birlikte KTO Karatay Üniversitesi yerleşkesine misafir olarak girerek, türbanlı öğrencilerin videolarını izinsiz çekip Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ahlak dışı söylemlerde bulunup hakaret içeren bir video yayınladı. Sosyal medyada tepki gören paylaşımın 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi provokatif amaçla yayınlandığı ileri sürülürken üniversite yönetimi suç duyurusunda bulundu.


Üniversitenin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Üniversitemiz ile hiçbir bağlantısı bulunmayan bir şahıs, değerlerimize aykırı bir şekilde kampüsümüzde ahlak dışı bir paylaşımda bulunmuştur. KTO Karatay Üniversitesi olarak tamamen provokatif amaçla yapılan bu paylaşımı şiddetle kınadığımızı belirterek, ilgili hesaplar hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu kamuoyunun bilgisine sunarız” ifadelerine yer verdi.


KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Öztürk ise, “Üniversitemiz öğrencisi olmadığı halde yaptığı izinsiz çekimle öğrencilerimize, Cumhurbaşkanımıza ve milletimizin değerlerine sosyal medyada hakaret içerikli paylaşımda bulunan şahsa yönelik hukuki işlem başlatılmıştır ve gereği yapılacaktır” açıklamasında bulundu.

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 13:45
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