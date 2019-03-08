Sosyal medyadan DEAŞ propagandasına gözaltı
Trabzon’da sosyal medya üzerinden terör örgütü DEAŞ’ın propagandası yaptığı tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.08 Mart 2019 Cuma 18:48
Trabzon’da sosyal medya üzerinden terör örgütü DEAŞ’ın propagandası yaptığı tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.
Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından terörle mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda sosyal medya üzerinden DEAŞ terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen H.U. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın gözaltı işlemlerinin TEM Şube Müdürlüğünce yürütüldüğü öğrenildi.
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