Sosyal medyadan "Cumhurbaşkanına hakaret"e gözaltı Sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren paylaşımlarda bulunduğu ileri sürülen Mine K. gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - Sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren paylaşımlarda bulunduğu öne sürülen kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşım yaptığı belirlenen Mine K. hakkında resen soruşturma açtı. Bu kapsamda harekete geçen Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mine K'yı evinde gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.



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