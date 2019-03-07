Sosyal medyadan "Cumhurbaşkanına hakaret" iddiası
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medyadan hakaret ettiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı07 Mart 2019 Perşembe 17:13
TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir kişi sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ü.A'nın sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği ihbarı üzerine harekete geçti.
Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, şüphelinin sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiğini tespit etti.
Polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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