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Sosyal medyadan Cumhurbaşkanı'na hakaret 1 tutuklama

Eskişehir'de sosyal paylaşım hesaplarından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği öne sürülen şüpheli tutuklandı.

24 Nisan 2018 Salı 09:56
Sosyal medyadan Cumhurbaşkanı'na hakaret 1 tutuklama

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik ve Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal paylaşım hesaplarından hakaret ettiği belirlenen Kenan A'yı adresinde gözaltına aldı.

"Cumhurbaşkanı'na hakaret, kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret, Türkiye Cumhuriyeti ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni alenen aşağılama" gibi suçlardan arandığı tespit edilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 09:56
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