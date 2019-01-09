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Sosyal medyadaki köpeğin bıçaklandığı görüntü Meksika'da çekilmiş

Görüntülerin Türkiye'de çekildiği iddiaları yalanlandı- Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, görüntülerin Meksika sınırındaki bir şehirde çekildiğini açıkladı

09 Ocak 2019 Çarşamba 14:20
Sosyal medyadaki köpeğin bıçaklandığı görüntü Meksika'da çekilmiş

ANKARA (AA) - Sosyal medyada bir kişinin köpeği bıçakladığı görüntünün tepki toplaması üzerine çalışma başlatan Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, görüntünün Meksika'da çekildiğini belirledi.

Bir kişinin elindeki bıçakla köpeğe saldırdığı görüntünün sosyal medyada paylaşılmasının ardından çok sayıda kişi Emniyet Genel Müdürlüğüne suç duyurusunda bulundu.

Konuya ilişkin çalışma başlatan Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, söz konusu görüntünün Meksika'da çekildiğini açıkladı.

ABD merkezli Breitbart internet sitesinde yer alan haberde ise görüntünün Meksika'nın sınır kenti Piedras Negras'da çekildiği bilgisine yer verildi.

Bölgedeki yetkililerin, bir kişinin köpeği bıçakladığı görüntünün sosyal medyada geniş yankı uyandırması üzerine soruşturma başlattığı belirtildi.

Haberde, köpeğin bıçaklandığı öfke uyandıran görüntünün ardından şehir sakinlerinin şüphelinin yakalanması çağrısında bulunduğu kaydedildi.

Köpeğe saldıran kişinin kimliğinin tespiti için görüntünün sosyal medyada paylaşıldığı belirtilen haberde, ağır yaralanan savunmasız köpeğin öldüğü esnada saldırganın ise oturduğu masaya döndüğü ve içkisini içmeye devam ettiği belirtildi.

Konuya ilişkin geniş çaplı soruşturma talebinde de bulunuldu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 14:20
  1. bıçaklanma
  2. emniyet
  3. köpek
  4. Meksika
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