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Sosyal medyada yayılan 10 yıllık değişim hareketi tartışma yarattı

Yapay zeka konusuyla ilgilenen uzmanlar, Facebook'ta başlayan hareketin, "yüz tanıma algoritması geliştirme amacı taşıyor olabileceği"ni savundu- Facebook ise hareketle ilgisi olmadığını bildiren bir açıklama yayımladı

17 Ocak 2019 Perşembe 21:46
Sosyal medyada yayılan 10 yıllık değişim hareketi tartışma yarattı

ANKARA (AA) - Sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta geçen haftadan bu yana yayılan 10 yıllık değişim hareketi (10 Year Challenge) tartışma yarattı.

CBS News'in haberine göre, yapay zeka konusuyla ilgilenen uzmanlar, kişilerin sosyal medyada 10 yıl öncesi ve sonrası fotoğraflarını karşılaştırmalı paylaştığı hareketin, "yüz tanıma algoritmaları geliştirme amacı taşıyor olabileceği"ni savundu.

New York Üniversitesi Stern İşletme Fakültesinde görevli Prof. Dr. Amy Webb, hareketin, yapay zekanın öğrenmesi için harika bir fırsat olduğunu, Facebook'un sistemlerinin, kullanıcıların görüntülerinde küçük değişimleri daha iyi tanıyacak şekilde geliştirilmesine imkan sağladığını kaydetti.

Teknoloji haberleri sitesi Wired'ın yazarlarından Kate O'Neill de hareketin "zararsız bir eğlence olmadığını" öne süren bir makale kaleme aldı.

O'Neill, 10 yıl öncesi ve sonrasını yan yana gösteren fotoğrafların, insanların yıllar içindeki değişimini yakalamaya çalışan bir teknoloji için çok kullanışlı olduğunu vurguladı.

Tartışma üzerine Facebook da hareketle ilgisi olmadığını bildiren bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, "kullanıcıların başlattığı hareketin kendiliğinden yayıldığı ve şirketin bundan çıkar sağlamadığı" ifadesi yer aldı.

Facebook'un yanı sıra Instagram ve Twitter'da geçen hafta başlayan harekete milyonlarca kişi, 10 yıl önce ve sonra çekilmiş fotoğraflarını yan yana paylaşarak katılım gösterdi.

Facebook, kullanıcılarını ve birlikte fotoğraf çektirdikleri kişileri tanımak için yıllardır yüz tanıma programı kullanıyor.

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 21:46
  1. 10 yıllık değişim hareketi
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