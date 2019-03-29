Sosyal medyada terör propagandasına 7 gözaltı Isparta’da sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptıkları öne sürülen 7 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Isparta’da sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptıkları öne sürülen 7 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Isparta İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, PKK/KCK terör örgütleri ile mücadele kapsamında çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda, Keçiborlu ilçesinde 26 Mart ve 28 Mart tarihlerinde sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör propagandası yaptıkları tespit edilen S.E, B.E, C.E, A.Ü, Ş.E, M.E. ve Y.Ö. isimli 7 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınarak haklarında yasal işlem başlatılan şüphelilerin ilgili adli makamlara sevk edildiği belirtilirken, İl Jandarma Komutanlığının terör örgütleri ve sempatizanlarına karşı mücadelesinin kararlılıkla sürdürüleceğine vurgu yapıldı.

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