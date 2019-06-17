Sosyal medyada terör propagandasına 5 tutuklama
Şanlıurfa’da sosyal medyada PKK terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 13 zanlıdan 5’i tutuklandı.17 Haziran 2019 Pazartesi 15:41
Şanlıurfa’da sosyal medyada PKK terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 13 zanlıdan 5’i tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’da sosyal medya hesapları üzerinden PKK terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen 13 kişi düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
YORUM YAZ