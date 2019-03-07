Sosyal medyada terör propagandasına 5 tutuklama Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK’nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 zanlıdan 5’i tutuklandı.

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK’nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 zanlıdan 5’i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaparak devlet büyüklerine hakaret ettikleri gerekçesiyle adliyeye sevk edilen 9 zanlıdan 5’i tutuklanırken 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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