Sosyal medyada terör propagandası yapanlara operasyon: 5 gözaltı Konya’da terör örgütü PKK’nın sosyal medya üzerinden propagandasını yaptığı ileri sürülen 5 şahıs polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Konya’da terör örgütü PKK’nın sosyal medya üzerinden propagandasını yaptığı ileri sürülen 5 şahıs polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ekipleri, sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptığı iddia edilen 5 şüpheliyi tespit etti. Terör örgütü PKK’nın sözde lideri Abdullah Öcalan’ın yakalanışının yıldönümü öncesi sosyal medya üzerinden propaganda yaptığı iddia edilen şahısların bulunduğu adrese polis ekiplerince sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorguları yapılmak üzere TEM Şubesine götürüldü. Operasyonun devam ettiği ve gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.

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