Sosyal medyada terör örgütü propagandasına şok baskın İzmir’de sosyal medya vasıtasıyla terör örgütü PKK/KCK’nın propagandasını yaptıkları iddia edilen 6 kişi gözaltına alındı.

İzmir’de sosyal medya vasıtasıyla terör örgütü PKK/KCK’nın propagandasını yaptıkları iddia edilen 6 kişi gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında sosyal medya aracılığıyla terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları tespit edilen 8 kişi için yakalama talimatı verilmesinin ardından İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler harekete geçti. Ekiplerin kent merkezi ve ilçelerde bu sabah düzenlediği operasyonda 6 kişi yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyete götürülürken, firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmanın devam ettiği belirtildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.