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Gündem Sosyal medyada skandal paylaşım!
Gündem

Sosyal medyada skandal paylaşım!

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da, asılan alimler üzerinden skandal bir paylaşım yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-10-30 00:18:00 -
Sosyal medyada skandal paylaşım!

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısı ile sosyal paylaşım sitesi Twitter'da, skandal bir paylaşıma imza atıldı.

@Emirdokumm isimli bir sosyal medya kullanıcısı, tepki çeken ifadeler kullanarak halkı kışkırtmaya çalıştı.

İçlerinde, Batı'ya özenilmemesini söyleyen ve şapka takmayı kabul etmediği için asılan İskilipli Atıf Hoca'nın da bulunduğu alimleri paylaşan sosyal medya kullanıcısı, "Ne o yobazlar Cumhuriyet Bayramı deyince yüzünüz ASILDI?!" şeklinde tepki toplayan ifadeler kullandı.

Şahıs hakkında yetkili mercilerin harekete geçmesi bekleniyor.

O skandal tweet ise şu şekilde:

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