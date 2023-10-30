Sosyal medyada rekor kıran FCübbeli Ahmet Hoca
Grup Yürüyüş'ün, "Filistin Avazı" isimli ezgisi sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.
Terör oluşumu İsrail'in Gazze'deki soykırımını tüm dünya izliyor. Yaklaşık 2 milyarlık dünya Müslümanları, Filistin için sadece dua edebiliyor.
Duyarlı sanatçılar da Filistin'in derdini sanatlarına yansıtarak insanlarda şuur uyandırmaya çalışıyor.
İslami ezgileriyle tanınan Grup Yürüyüş, Filistin için hazırladığı ezgisini yayınladı.
"Filistin Avazı" isimli beste, sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.